Dijkhuizen weet niets van eis City aan NAC: ‘Ik heb altijd de regie gehad’

NAC Breda moet de geleende spelers van Manchester City, waar enigszins mogelijk, minimaal vijftig procent van alle officiële wedstrijden laten spelen. Dat blijkt uit een onderzoek van het NRC op basis van gelekte documenten door klokkenluidersplatform Football Leaks. NAC leent dit seizoen met Erik Palmer-Brown, Luka Ilic en Paolo Fernandes drie spelers van de Engelse topclub. Marinus Dijkhuizen, ex-trainer van de Parel van het Zuiden, weet niets van dergelijke afspraken met the Citizens.

NAC heeft sinds een aantal jaar een samenwerkingsverband met Manchester City. De Premier League-club stalt jaarlijks meerdere spelers in Breda, om hen te laten rijpen op Eredivisie-niveau. Hoewel NAC volgens de gelekte documenten de spelers vijftig procent van alle wedstrijden in actie moet laten komen, is daar bij Dijkhuizen niets over bekend. "NAC had er natuurlijk een belang bij om ze te laten spelen, maar nooit is mij verplicht om een City-speler op te stellen”, laat hij in een reactie weten aan BN DeStem. “Ik heb altijd de regie gehad over de opstelling, anders was ik natuurlijk meteen gestopt.”

In een eerder stadium gaf ook Vreven al aan dat hij zich niet herkent in de genoemde afspraken. "Ashley Smith-Brown vonden wij niet goed genoeg, terwijl Brandon Barker ook vaak op de bank zat. Het is wel zo dat als een speler niet speelt, zoals met David Faupala, hij kan worden teruggehaald door City", reageert Dijkhuizen. NAC zou op zijn beurt met Helmond Sport hebben afgesproken dat de vijf huurlingen minimaal 75 procent van de wedstrijden moeten spelen. Bodi Brusselers, Jordan van der Gaag, Bart Meijers, Diego Snepvangers en Richelor Sprangers spelen op huurbasis bij de club uit Helmond.