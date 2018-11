Repeterende puzzel voor Sparta in interlandperiode: ‘Kan alleen maar trots zijn’

NIJMEGEN - Zondagmiddag omstreeks half zeven kwam er in De Goffert een einde aan een drukke week voor Deroy Duarte. De negentienjarige middenvelder meldde zich maandag bij Jong Oranje, speelde vrijdag zestig minuten tegen Jong Duitsland, keerde zaterdag terug bij Sparta Rotterdam en stond zondag weer de hele wedstrijd in het veld in de wedstrijd tegen NEC. De situatie is exemplarisch voor de problemen die zich praktisch iedere interlandperiode voordoen bij de Spangenaren.

Door Chris Meijer

Sparta-trainer Henk Fraser kon in Nijmegen wegens interlandverplichtingen geen beroep doen op Suently Alberto, Bradley Martis (allebei Curaçao), Youssef El Kachati (Jong Marokko), Janne Saksela (Finland), Levi Bouwense (Nederland Onder-19) en Halil Dervisoglu (Jong Turkije). Duarte maakte afgelopen week deel uit van de selectie van Jong Oranje en verliet het trainingskamp na de met 3-0 verloren wedstrijd tegen Duitsland om met Sparta te kunnen meespelen tegen NEC. Een meevaller voor Fraser was dat Abdou Harroui deze keer niet werd opgeroepen voor Oranje Onder-20. Met een gemankeerd elftal, waar ook Bart Vriends, Mohamed Rayhi en Royston Drenthe ontbraken, wisten de Rotterdammers een punt te pakken in de lastige uitwedstrijd tegen NEC, doordat Harroui tien minuten voor tijd de eindstand op 1-1 bepaalde nadat Sven Braken de score in de eerste helft geopend had.

Deroy Duarte en Gregor Breinburg van Sparta in de achtervolging bij Tom Overtoom van NEC.

“Als je ziet hoeveel andere jongens er op het veld staan, ben ik vooral trots op dit resultaat”, zegt Adil Auassar na afloop in de catacomben van De Goffert in gesprek met Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie. Bij Sparta zaten de nodige jonge spelers op de bank en Gianni dos Santos en Elayis Tavsan maakten hun debuut in de hoofdmacht. “Er moesten de nodige jongens uit het tweede en de Onder-19 meedoen, dus dan kan je alleen maar trots zijn. Het geeft aan wat voor team wij zijn. De aanloop is niet lastig geweest, maar wel anders dan normaal. Je mist gewoon enorm veel jongens, daardoor kan je niet op bepaalde dingen trainen. Hoe de rest het opgepakt heeft, verdient alleen maar complimenten. We doen er niet moeilijk over, hoor. Je hebt er volgens mij niemand over gehoord verder.”

“Dat we hier een punt pakken, is echt een teamprestatie. Het geeft aan hoe hecht ons team is, dat kan je aan alles zien”, stelt Auassar, die dit seizoen bij Sparta als centrale verdediger speelt. Het scheelde voor de Rotterdammers dat Duarte na de interlandverplichtingen bij Jong Oranje nog kon aansluiten voor de wedstrijd tegen NEC. “Het was een vermoeiende week: iedere dag twee keer getraind, vrijdag gespeeld”, zegt Duarte. “Het was wel lastig, ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ik zou spelen. Het is ook weer goed voor me. Voor de wedstrijd en in de rust voelde ik mijn benen wel, ik had zware benen. Dat is ook iets in mentaal opzicht, ik ben mentaal een beetje moe. Als je je daar overheen kan zetten, dan gaat het wel lukken. Ik had zin in deze wedstrijd, dus zo lastig was dat niet.”

“In Engeland spelen ze ook twee wedstrijden in drie dagen. Dus als je later daar wil spelen, is dit een goede les”, gaat de middenvelder met een lach verder. “Jong Oranje was iets nieuws voor mij, natuurlijk. Het is jammer van de wedstrijd tegen Jong Duitsland, we hebben nog dingen om aan te werken. Het is mooi om met die jongens samen te komen en je met hen te kunnen meten. Op zich ben ik hier dan tevreden met een punt, je mist gewoon vijf basisspelers. Het is mooi om te zien hoe die andere jongens invallen, dat geeft aan dat er veel kwaliteit en talent rondloopt bij Sparta. Ik had meteen aangegeven dat ik zelf hier wilde aansluiten. Je wil kampioen worden en zulke wedstrijden zijn de lastigste in het seizoen, dus die wil je niet missen.”

“We zaten goed in de wedstrijd. Naarmate de wedstrijd vorderde, kregen we in de tweede helft de overhand. Er werden een aantal wissels toegepast, gingen één-op-één spelen en meer druk zetten”, analyseert Auassar. Door de puntendeling in Nijmegen is Sparta de koppositie kwijt aan Go Ahead Eagles, dat met 0-1 won op bezoek bij FC Twente. FC Den Bosch heeft na de driepunter in de uitwedstrijd tegen Telstar (1-4) evenveel punten als de Rotterdammers. Voor Sparta wacht nu komende vrijdag, als alle internationals in ieder geval weer terug zijn, de thuiswedstrijd tegen Jong PSV, de huidige nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie.