De Jong: ‘Ik riep hem nog terug, maar hij zat helemaal in de euforie’

De mascotte die vrijdag voorafgaand aan het duel tussen Nederland en Frankrijk hand in hand met Frenkie de Jong het veld opliep, stal tijdens het spelen van het Wilhelmus de show door een dansje uit te voeren. De mascotte zorgde voor een lach op de gezichten van de spelers. “Ik riep hem nog een paar keer terug, maar hij zat helemaal in de euforie, dus ik dacht: ik laat hem maar genieten. Het was leuk om te zien”, aldus De Jong tegen De Telegraaf.

Ook bondscoach Ronald Koeman merkte de actie op. “Ik hoorde en kreeg berichtjes dat het weer leuk is om naar het Nederlands elftal te kijken. We hebben allemaal de beelden van het dansende jongetje bij het volkslied gezien en Virgil van Dijk die zijn trainingsjackie om de schouders van dat meisje legde, omdat ze het zo koud had. Daar dwing je heel veel sympathie mee af”, zei Koeman zondag op de persconferentie. “Het wil niet zeggen dat iedereen dan graag naar Oranje kijkt. Maar het valt wel allemaal samen. En ik denk dat de jongens beseffen dat ze daar ook een rol in vervullen. Als het dan zo’n wedstrijd is, krijgt iedereen nog meer waardering voor zulke acties.”

Het Nederlands elftal treedt maandagavond opnieuw aan in de Nations League. Tegen Duitsland is een gelijkspel genoeg om als eerste in de poule te eindigen. “Het is een heel belangrijke wedstrijd. Als we die niet verliezen, zijn we eerste in de groep”, alus De Jong. “Duitsland laten degraderen, was geen uitgangspunt. Het ging erom dat wij dat niet zouden doen. Maar het is altijd leuk om Duitsland als laatste in de groep te zien.” De wedstrijd in Gelsenkirchen gaat maandagavond om 20.45 uur van start.