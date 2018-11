Miljoenen lonken voor KNVB bij goed resultaat Oranje tegen Duitsland

Het Nederlands elftal heeft de eerste plaats in de groepsfase van de Nations League voor het grijpen en dat kan de KNVB uiteindelijk een groot bedrag opleveren. Bij kwalificatie voor de Final Four gaat Oranje de strijd aan om de eindzege van het toernooi en aan de winst van de Nations League is een premie van zes miljoen euro gekoppeld.

Voor deelname aan het toernooi kregen alle landen uit Divisie A, waaronder Nederland, een startpremie van 2,25 miljoen euro. De eerste plaats in de groepsfase is goed voor nog eens 2,25 miljoen euro. In juni 2019 worden de finales van de Nations League gespeeld en als het Nederlands elftal op de eerste plaats eindigt, ontvangt de KNVB zes miljoen euro. Zodoende kan Nederland een totaalbedrag van 10,5 miljoen euro opstrijken.

Het prijzengeld van de Nations League lag in eerste instantie veel lager. In totaal was er een bedrag van 76,25 miljoen euro te verdelen. In oktober besloot de UEFA het prijzengeld te verhogen met vijftig procent vanwege de ‘solide financiële situatie’ bij de Europese voetbalbond, die mede was ontstaan door de opbrengsten vanuit het EK van 2016.