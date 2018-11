‘Of het moeilijk was om Barcelona af te wijzen? Dat is erg moeilijk’

Antoine Griezmann kon Atlético Madrid in de zomer inruilen voor Barcelona, maar besloot uiteindelijk om zijn werkgever trouw te blijven. De club uit Catalonië had naar verluidt 140 miljoen euro over voor de Fransman, maar Griezmann koos dus voor Atlético. Hij heeft daar nu nog een contract tot medio 2023.

“Of het moeilijk was om Barcelona af te wijzen? Dat is erg moeilijk”, aldus Griezmann in een interview met Canal+. “Het is Barcelona dat je wil hebben, dat je belt, dat je berichtjes stuurt. Maar dan is er ook nog de club waar je al zit, waar je een belangrijke speler bent en waar men een project om jou heen heeft gebouwd.”

“Wat de doorslag gaf? Na een wedstrijd waarin ik was uitgefloten, zag ik mijn medespelers en kwam de coach naar mijn huis toe om mij gerust te stellen en om met mij te praten. Hij wilde laten zien dat hij vertrouwen in mij heeft”, aldus Griezmann, die sinds medio 2014 voor Atléti speelt. Daarvoor kwam hij uit voor Real Sociedad.

Als Griezmann naar Barcelona was gegaan, had hij waarschijnlijk in de schaduw gespeeld van Lionel Messi. Dat heeft ‘misschien onbewust’ ook een rol gespeeld om níet voor een overstap naar het Camp Nou te kiezen, aldus de linkspoot: “Maar mijn medespelers en de mensen van de club hebben er alles aan gedaan om mij te behouden”, voegt hij eraan toe.

“Ze hebben met me gepraat, hebben mijn salaris verhoogd. Ze hebben alles gedaan om aan te tonen dat Atlético mijn thuis is en dat ik niet moest vertrekken. Het waren erg moeilijke tijden, zeker voor mijn vrouw als ik haar weer eens om drie uur in de nacht wekte om erover te praten.” Griezmann speelde tot dusverre 226 wedstrijden voor de Madrilenen en daarin was hij goed voor 118 doelpunten en 44 assists.