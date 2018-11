Babel: ‘Dit zijn jongens die voor hun leeftijd natuurlijk al enorm ver zijn’

Ryan Babel is naar eigen zeggen nog nooit zo goed geweest zoals nu. De aanvaller van Besiktas is onder bondscoach Ronald Koeman zeker van een basisplaats en speelde afgelopen vrijdag tegen Frankrijk een goede wedstrijd. In gesprek met De Telegraaf geeft de ex-speler van onder meer Ajax en Liverpool aan dat hij vindt dat Oranje onder Koeman een hechter team is geworden.

Oranje heeft maandagavond aan een gelijkspel tegen Duitsland genoeg aan een gelijkspel om de groepswinst in de Nations League naar zich toe te trekken. Wat het geheim van het succes is? “Dat we nu veel meer een groep zijn geworden”, aldus Babel. “Je had in het verleden natuurlijk de ’grote vier’ en het team werd daar zo’n beetje omheen gebouwd. Nu is het meer een geheel, denk ik. In de zin van dat iedereen belangrijk is en - zonder ego's ' het beste uit elkaar kan halen.”

Met spelers als Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Denzel Dumfries en Steven Bergwijn lopen er een aantal talentvolle spelers rond bij Oranje, ziet ook Babel. “Dit zijn jongens die voor hun leeftijd natuurlijk al enorm ver zijn. Ik vind het enorm knap dat ze zo jong al heel veel verantwoordelijkheid pakken. Er zit natuurlijk nog veel rek in deze spelers, dus ik denk dat het Nederlands elftal in de toekomst nog veel plezier aan ze gaat beleven.”

Over zijn eigen spel is Babel ook tevreden. Op de vraag of hij op dit moment de beste Ryan Babel ooit is, antwoordt hij: “Uhm … Ja. Je kunt met al mijn ervaring en de leerprocessen die ik doormaakte, stellen dat ik completer ben geworden als speler en als mens”, aldus Babel. “Ook toen ik afgelopen jaren helemaal niet in beeld was bij Oranje, was ik altijd bezig om mezelf te verbeteren. Daar pluk ik nu eindelijk de vruchten van. Ik word beloond voor het harde werken.”