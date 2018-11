Van Hanegem: ‘Hij is zo enorm bepalend dat de ploeg hem altijd zoekt’

Er is ‘licht aan het einde van de tunnel’ voor het Nederlands elftal, zo concludeert Willem van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De icoon van Feyenoord zag Oranje vrijdag met overtuiging winnen van Frankrijk (2-0) en hoopt dat het team van Ronald Koeman hetzelfde kan presteren tegen Duitsland. Die interland wordt maandag vanaf 20.45 uur afgewerkt in Gelsenkirchen.

Een deel van de verklaring voor het huidige succes van Oranje moet gezocht worden bij Frenkie de Jong, aldus Van Hanegem. “Die is zo enorm bepalend dat de ploeg hem eigenlijk altijd zoekt. Dat kan voorspelbaar worden en tegenstanders gaan zich daarop instellen. De Fransen kozen er op een gegeven moment voor om N'Golo Kanté tegenover De Jong te zetten.”

“En toen vond ik dat Oranje gevarieerder ging spelen, het ging over veel meer schijven en we waren nog moeilijker te bespelen.” Van Hanegem wijst erop dat Oranje ook in de toekomst op meerdere manieren moet kunnen spelen, voor het geval De Jong er niet bij is. Hij voegt eraan toe dat de selectie weer beter in elkaar steekt. Er is meer concurrentie en ‘de jonge spelers kunnen nu gewoon meer brengen dan destijds’.

“En op de bank zitten spelers die het stokje zo over kunnen nemen. Een golfbeweging heet dat. Kenny Tete bijvoorbeeld zal tegen Duitsland vast de plek van Denzel Dumfries innemen. En Stefan de Vrij kan zo Matthijs de Ligt vervangen.” Van Hanegem stelt dat Koeman ‘zijn zaakjes prima voor elkaar heeft’, al maakt ook Duitsland volgens hem een positieve transitie door. Oranje zou daarom best kunnen verliezen, stelt De Kromme.