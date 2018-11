‘De bedenker van de Nations League verdient een standbeeld’

De groepsfase van de Nations League zit er na dinsdag op en terugkijkend op de eerste editie van het toernooi is Kenneth Perez lovend. De oud-international van Denemarken is blij met de komst van het Europese toernooi, waarin Nederland veel indruk heeft gemaakt in de wedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland.

De UEFA heeft ervoor gekozen om de Nations League over een korte periode van drie maanden af te werken, waarna de EK-kwalificatieserie in maart van volgend jaar van start gaat. Via de Nations League zijn vier tickets voor het Europees kampioenschap van 2020 te verdienen. “Echt geweldig. Ik zie alleen maar pluspunten'', aldus Perez tegenover het Algemeen Dagblad. “Weg met die oefenwedstrijden, met dat eindeloze gewissel. Voor iedereen is dit top, ook voor de kleinere landen die tegen elkaar spelen. Zij ruiken ook kansen. De bedenker van de Nations League verdient een standbeeld.”

Nederland won onlangs met 3-0 van Duitsland, terwijl afgelopen vrijdag met 2-0 van wereldkampioen Frankrijk werd gewonnen. “We moeten nu ook weer niet doen alsof Nederland wereldkampioen is geworden”, tempert Perez de euforie. “Ja, ik heb ook genoten, hoor. Bijvoorbeeld van zo'n Frenkie de Jong, echt een bizar goede speler. Die wordt wereldtop. Wat helemaal leuk is: het hernieuwde enthousiasme rond Oranje. Maar Frankrijk geloofde het ook wel, hè. Zij speelden niet alsof het een EK- of WK-wedstrijd was natuurlijk. De grote landen omarmen het nog niet écht. Maar ik ben een enorme voorstander. Ik zit ook op de bank te genieten. Ik ben een beetje verliefd op de Nations League.''