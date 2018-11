‘In alles deed Frenkie de Jong even denken aan Johan Cruijff’

Frenkie de Jong kan terugkijken op een uitstekende vierde interland tegen Frankrijk. De Ajax-middenvelder maakte de negentig minuten vol in De Kuip en maakte een sterke indruk. De Jong zette de lijnen uit op het middenveld en verdiende vlak voor tijd een strafschop. In zijn column voor De Telegraaf noemt Valentijn Driessen De Jong in een adem met Johan Cruijff.

Driessen haalt in zijn column een moment uit de eerste helft tegen Frankrijk aan. Terwijl De Jong onder druk werd gezet door Antoine Griezmann en Olivier Giroud, versnelde hij en vondt hij Memphis Depay op de helft van de tegenstander. “In alles deed Frenkie de Jong even denken aan Johan Cruijff”, aldus Driessen, chef voetbal van de krant. “De Johan Cruijff in de laatste jaren van zijn carrière, de spelbepaler Cruijff, die talenten als Koeman, Van Basten en Rijkaard bij Ajax bij de hand nam en op hun plaats zette, zoals hij Feyenoord in zijn laatste actieve jaar naar de landstitel dirigeerde.”

“De Jong is geen Cruijff, ook geen tweede Cruijff, maar het beeld van een vleugje Cruijff drong zich op omdat hij enkele kwaliteiten bezit, die Cruijff in die carrièrefase zo nadrukkelijk etaleerde”, gaat Driessen verder. “Je ziet wapperende manen en de versnelling. Voetbalinhoudelijk weet De Jong waar iedereen staat en moet staan en zakt hij weg uit zijn positie – liefst naar linksachter net voor Daley Blind – om van daar het spel van Oranje met armen en voeten te dirigeren.”

Volgens Driessen stemde Frankrijk zijn tactiek bij balbezit voor Oranje af op De Jong, terwijl bondscoach Ronald Koeman dat aan de kant van Nederland ook deed. “Met De Jong voetbalt Oranje weer en is de dominantie aan de bal terug. Hij speelt zelf goed en laat alle anderen - dus het hele team - veel beter voetballen. Dankzij hem vallen alle puzzelstukjes goed. Alsof je met dertien man speelt. Hij ontlast de verdediging, versterkt de aanval en haalt bij Wijnaldum, die altijd zo worstelde in Oranje, het beste naar boven. De Jong gaat van Koeman een geweldige bondscoach maken en van zijn ploeggenoten grote internationals.”