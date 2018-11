Debutant schiet Spanje te hulp na enorme misser van Morata

Spanje heeft het kalenderjaar 2018 afgesloten met een oefenzege op Bosnië-Herzegovina. De ploeg van Luis Enrique leek genoegen te moeten nemen met een gelijkspel, maar debutant Brais Méndez besliste de wedstrijd in Estadio de Gran Canaria in Spaans voordeel: 1-0.

Voor Spanje begon de dag teleurstellend, want la Furia Roja liep groepswinst in de Nations League mis door een overwinning van Engeland op Kroatië. Donderdag verloor Spanje met 3-2 van Kroatië; ten opzichte van die wedstrijd voerde bondscoach Luis Enrique negen wijzigingen door. Alleen Dani Ceballos en Isco bleven staan. Met het B-elftal speelde Spanje geen indrukwekkende eerste helft. De thuisploeg werd regelmatig vastgezet op de eigen helft en creëerde maar weinig kansen.

De eerste mogelijkheid was in de eerste minuut voor Edin Visca, die keeper Kepa Arrizabalaga tot een ingreep dwong. Het duurde lang voordat Spanje er wat tegenover zette, maar in de laatste minuten van het eerste bedrijf kwamen er mogelijkheden. Isco trok naar binnen en probeerde het met een tam schot; de ongedekte Marco Asensio kopte naast na een voorzet vanaf de linkerflank. Aan de overzijde trok Fernando Llorente aan de noodrem om de doorgebroken Edin Dzeko af te stoppen en kwam hij weg zonder kaart.

Aan het begin van de tweede helft kreeg Álvaro Morata een grote kopkans: hij werd gevonden door Isco en ontsnapte aan zijn bewaker, maar zijn kopbal miste de juiste richting. In de tegenaanval liet Rade Krunic na om Bosnië op voorsprong te zetten, na goed voorbereidend werk van Visca. Verreweg de grootste misser was echter van Morata, die van dichtbij faalde voor open doel nadat een laag schot van Asensio werd gekeerd door Ibrahim Sehic.

Het zou Spanje niet fataal worden, want nadat Morata naar de kant werd gehaald zorgde Méndez alsnog voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De aanvallende middenvelder van Celta de Vigo, die met een invalbeurt debuteerde voor Spanje, stond volledig vrij voor het doel nadat Sehic een schot van Isco keerde. Hij faalde in tegenstelling tot Morata niet. Méndez was even daarna nog dicht bij zijn tweede treffer, maar een geplaatst afstandsschot zeilde naast.