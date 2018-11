Overmars: ‘Slechts bij één speler hadden we een heel ongemakkelijk gevoel’

Ajax stelde afgelopen zomer veel in het werk om de belangrijkste spelers binnenboord te houden. Directeur voetbalzaken Marc Overmars liet zaterdag op de aandeelhoudersvergadering weten dat Ajax een speciale video liet maken voor een begeerd zevental. De video werd getoond aan André Onana, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek, David Neres, Justin Kluivert en Kasper Dolberg. Daarmee hoopte Ajax de spelers ervan te overtuigen om nog een seizoen in Amsterdam te blijven.

Van de zeven vertrok uiteindelijk alleen Kluivert. "Toen we het filmpje maakten, was het idee erachter: we moeten laten zien dat we die jongens willen houden. We willen Europese finales spelen en winnen. We hebben 'm gespeeld, maar niet gewonnen", doelt Overmars op de Europa League-finale tegen Manchester United van 2017. "We willen kampioen worden en in Europa opnieuw zover mogelijk komen."

Het lijkt te gaan om een video die alleen voor intern gebruik was. "We koppelden de huidige talenten aan een idool uit het verleden: De Ligt en Hulshoff, Dolberg en Zlatan. De jongens vonden het prachtig en wij vonden het ook prachtig", aldus Overmars. "Het kan een beetje helpen, maar of het echt heeft geholpen? Dat laat ik even buiten beschouwing."

De directeur voegde toe dat Ajax slechts bij één speler 'een heel ongemakkelijk gevoel' kreeg. Hij doelde op Kluivert, al noemde hij de naar AS Roma vertrokken buitenspeler niet bij naam. "Dan krijg je een beetje wat er in die maanden is gebeurd. Het waren moeilijke maanden, maar we hebben ons best gedaan om die jongens te overtuigen en samen door de voorronde te komen."