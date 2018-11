‘Ik vind Kane eerlijk gezegd de beste doelpuntenmaker ter wereld’

De nationale ploeg van Engeland dreigde zondag te degraderen uit Divisie A van de Nations League, maar won in plaats daarvan de groep dankzij een late treffer van Harry Kane tegen Kroatië (2-1). De spits piekte op het juiste moment: het was zijn eerste doelpunt in zeven wedstrijden (747 minuten) voor Engeland. Bondscoach Gareth Southgate is lyrisch over zijn pupil.

Kane scoorde voor het laatst tegen Colombia in de achtste finale van het WK. Hoewel hij de Gouden Schoen won vanwege zijn totaal van zes treffers, was Kane in de laatste wedstrijden van het WK niet in vorm. Het leidde tot kritiek op Southgate: gesuggereerd werd dat hij Kane in de knock-outfase een keer uit de basis had moeten laten. Na de zege op Kroatië legt de keuzeheer uit waarom hij dat niet deed. "Ik vind Harry eerlijk gezegd de beste doelpuntenmaker ter wereld. Het is altijd moeilijk om iemand van zijn kaliber aan de kant te houden."

"Sommigen zetten vraagtekens bij de beslissingen van afgelopen zomer, maar Kane is onze leider en onze belangrijkste penaltynemer. In 98 procent van de wedstrijden is hij belangrijk. Nu had hij in de eerste helft al een fantastische pass op Raheem Sterling in huis. We hebben veel vertrouwen in hem en hij voelt de drang om het team verder te helpen", aldus Southgate, die 'enorm trots' is op zowel zijn spelers als de technische staf, na het winnen van de groep. "We zijn samen gegroeid en we hebben samen stappen gezet."

"Vandaag stond er veel druk op, maar ze zijn er goed mee omgegaan", geeft de bondscoach aan. "In de eerste helft speelden we goed en kregen we kansen. In de tweede helft moesten we een andere kant van onszelf laten zien en karakter tonen. Voor de tv-camera's zei ik dat dit misschien een nieuw Engeland is, maar we scoorden uit een verre inworp en een vrije trap, dus misschien is er eigenlijk niets veranderd", grapt Southgate op de persconferentie.