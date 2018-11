‘Groot voordeel voor Oranje dat er weinig buitenlanders in de Eredivisie spelen’

Oranje is volgens Joachim Löw op de weg terug. Een van de verklaringen voor de wederopstanding is dat jonge spelers veel kansen krijgen in de Eredivisie, zo vertelt de bondscoach van Duitsland op de persconferentie voorafgaand aan het onderlinge duel. In onderstaande video laat Löw zijn licht schijnen over de invloed van de Eredivisie op Oranje.