Zondag, 18 November 2018

Tottenham bereidt bod van veertig miljoen euro voor

AC Milan mengt zich in de strijd om de begeerde Eric Bailly. Behalve de mandekker van Manchester United is ook Rodrigo Caio van São Paulo een optie om de achterhoede te versterken. (Corriere dello Sport)

Als Aaron Ramsey transfervrij naar Juventus gaat, kan hij 11,7 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Voor de middenvelder van Arsenal ligt een vierjarig contract klaar bij de kampioen van Italië. (The Sun)

Tottenham Hotspur gaat een bod van veertig miljoen euro uitbrengen op Nicolò Barella. De italiaans international staat tot medio 2022 onder contract bij Cagliari. (Calciomercato)

José Mourinho is vastberaden om Lorenzo Pellegrini in januari naar Manchester United te halen. The Red Devils willen zijn afkoopsom van dertig miljoen euro betalen aan AS Roma. (Corriere dello Sport)

Nicolás Otamendi is ongelukkig bij Manchester City. De verdediger, die wordt gevolgd door Barcelona en Real Madrid, wil een gesprek met Josep Guardiola over zijn toekomst binnen de ploeg. (The Sun)