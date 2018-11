‘Het maakte me trots dat de trainer van Real Madrid dat over me zegt’

Real Madrid heeft er goed aan gedaan om Santiago Solari definitief aan te stellen als opvolger van de ontslagen Julen Lopetegui, zo denkt Borja Mayoral. De aanvaller staat onder contract bij de Koninklijke en wordt dit seizoen uitgeleend aan Levante. Hij vindt dat Solari eenzelfde type trainer is als Zinédine Zidane, die afgelopen zomer vertrok bij de Spaanse grootmacht.

Net als Zidane speelde Solari in het verleden voor Real Madrid en was hij eerst trainer in de jeugd, alvorens hij werd aangesteld als eindverantwoordelijke voor het eerste elftal. Zidane slaagde er als hoofdtrainer in om LaLiga te winnen en drie keer op rij de Champions League in de wacht te slepen. Solari hoopt dergelijke prestaties te evenaren. De clubleiding heeft er veel vertrouwen in, getuige zijn driejarige contract. “Hij staat heel dicht bij zijn spelers, net als Zidane”, legt Mayoral uit aan AS. “Hij is goed in het managen van de selectie en dat is iets waar Real Madrid veel waarde aan hecht. Ik ben blij voor hem dat de club hem het vertrouwen heeft gegeven.”

Solari was in het verleden lovend over Mayoral en vertelde dat hij dacht dat de Spaanse jeugdinternational veel potentie heeft. “Ja, dat weet ik nog”, aldus Mayoral. “Hij zei dat na een wedstrijd in de Youth League. Dat de huidige hoofdtrainer van Real Madrid zoiets over me zegt maakt me trots en geeft me vertrouwen.” Het is maar de vraag of Mayoral nog terugkeert bij Real Madrid, want de 21-jarige aanvaller ligt momenteel nog tot medio 2019 vast in de Spaanse hoofdstad. Tot dusver kwam hij tot 31 wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij 7 keer scoorde.