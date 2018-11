Koeman blij met De Roon: ‘Frenkie moest op links blijven staan’

Ronald Koeman is blij met de inbreng van Marten de Roon in het Nederlands elftal. De controleur van Atalanta deed vrijdag negentig minuten mee in de wedstrijd tegen Frankrijk (2-0) en werd na afloop bewierookt om zijn optreden. Koeman vindt De Roon een belangrijke speler die zorgt voor balans op het middenveld, zo vertelt de bondscoach in onderstaande video.