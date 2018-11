Veldwijk loopt record mis tijdens ‘schoolreisje’: ‘Maar we mogen tevreden zijn’

Lars Veldwijk kwam zondag niet tot scoren voor Sparta Rotterdam tegen NEC (1-1), na trefzeker te zijn geweest in zeven opeenvolgende duels in de Keuken Kampioen Divisie. Hoewel Veldwijk een clubrecord misliep, is de aanvaller van Sparta tevreden met het punt. Hij erkent voor de camera van FOX Sports dat het spel van zijn team niet om over naar huis te schrijven was.

"Als ik vandaag had gescoord, had ik het record geëvenaard van Danny Koevermans bij Sparta. Maar dat maakt het punt niet minder mooi", aldus Veldwijk. "NEC begon goed en wij misten veel spelers." Sparta reisde door blessures en interlandverplichtingen inderdaad gehavend af naar Nijmegen. Henk Fraser kon geen beroep doen op Mohamed Rayhi, Bart Vriends, Ragnar Ache, Royston Drenthe, Janne Saksela, Bradley Martis, Suently Alberto, Halil Dervisoglu, Levi Bouwense en Youssef El Kachati.

De bank bestond voor een groot deel uit spelers van Jong Sparta, van wie Gianni dos Santos en Elayis Tavsan in de tweede helft hun debuut zouden maken. Tavsan, geboren op 30 april 2001, werd de eerste speler ooit van Sparta die na 1 januari 2000 het levenslicht zag. Veldwijk is blij voor de talenten. "Het was een klein schoolreisje voor ons, met een aantal jeugdspelers. Twee mochten er debuteren en dat is mooi voor die jongens"

"Je mag hier tevreden zijn met een punt. Ik denk dat NEC met een vervelender gevoel van het veld stapt dan wij", aldus Veldwijk, die het matige spel van zijn ploeg wijt aan de vele absenties en aan de entree van de onervaren spelers. "Ja, eigenlijk wel. Met alle respect voor de jongens, maar het was voor hen natuurlijk ook spannend. We hebben de formatie tijdens de wedstrijd drie keer moeten aanpassen door wissels."