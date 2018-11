Robben: ‘Ik weet niet of ik dit eerder heb meegemaakt'

Bayern München domineerde de Bundesliga de afgelopen jaren, maar heeft het dit seizoen zwaar in de Duitse competitie. De Duitse grootmacht is terug te vinden op een teleurstellende vijfde plaats, met een achterstand van zeven punten op koploper Borussia Dortmund. Arjen Robben vindt dat niemand bij Bayern op dit moment over een eventueel kampioenschap mag praten.

Der Rekordmeister werd de afgelopen zes seizoenen kampioen, maar dit seizoen zijn de prestaties onder trainer Niko Kovac tegenvallend. De zevende landstitel op rij lijkt dan ook ver weg. “We mogen op dit moment niet over titels praten, daarvoor zijn we niet goed genoeg", laat Robben weten aan ARD. "Dit is mijn tiende seizoen. Ik weet niet of ik dit eerder heb meegemaakt. Elke dag komt er iets nieuws naar buiten. Het gaat niet langer om voetbal, maar om triviale zaken.”

Door de tegenvallende resultaten nam de druk op de schouders van Kovac toe. De clubleiding belegde eerder dit seizoen een persconferentie om onder meer de steun aan de trainer uit te spreken. Ook Robben neemt het op voor de coach. "Hij is zeer, zeer ambitieus en werkt hard. Men moet één ding goed weten: trainer van Bayern München zijn, is niet eenvoudig.” Aanstaande zaterdag hervat Bayern de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf. Drie dagen later komt Benfica op bezoek in het kader van de Champions League.