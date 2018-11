Sparta Rotterdam is koppositie kwijt ondanks late opsteker in Nijmegen

Sparta Rotterdam is de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie kwijt. Na de zeges van FC Den Bosch en Go Ahead Eagles hadden de Rotterdammers zondag een overwinning nog op bezoek bij NEC om bovenaan te blijven staan, maar men mocht blij zijn met een 1-1 gelijkspel. In de slotfase bezorgde Abdou Harroui zijn ploeg een punt. Daardoor staat Sparta tweede, met een punt minder dan Go Ahead, terwijl NEC klimt naar de achtste plek.

Sparta had al sinds de openingsspeeldag niet meer verloren, maar kwam in Nijmegen al vroeg op achterstand. Met een bekeken schot in de kruising brak Sven Braken het duel in de zevende minuut open. Het doelpunt deed NEC goed: de ploeg van Jack de Gier trok fel van leer voor eigen publiek en was halverwege de eerste helft dicht bij de 2-0. Uit een vrije trap vanaf circa 25 meter trof Tom Overtoom de lat, waarna het leer in de kluts in de nastoot tegen de paal vloog.

Na ruim een halfuur was Sparta dreigend. Lars Veldwijk kwam los van de Nijmeegse defensie, maar werd gestuit door de debuterende NEC-keeper Oliver Zelenika, die de geblesseerde Marco van Duin verving onder de lat. In de tweede helft zocht Sparta de aanval, maar Ilias Alhaft miste een grote kans en Veldwijk trof opnieuw keeper Zelenika. Zes minuten voor tijd kreeg Sparta toch waarop het hoopte: Harroui bepaalde de eindstand op 1-1. Zelenika voorkwam even later met een knappe redding dat Edouard Duplan er nog 1-2 van maakte.