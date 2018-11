Casillas: ‘Als ik word gebeld door Spanje of Real Madrid, dan keer ik terug’

Iker Casillas is niet per se van plan om zijn loopbaan af te sluiten bij FC Porto. De 37-jarige doelman beschikt over een aflopend contract en zou openstaan voor een terugkeer bij Real Madrid, vertelt hij in gesprek met Movistar. Casillas voegt eraan toe dat hij ook zou willen terugkeren in de nationale ploeg van Spanje.

In 2015 maakte Casillas de overstap van Real Madrid naaf FC Porto. Hij speelde 721 officiële wedstrijden voor de Koninklijke en heeft inmiddels 129 duels voor FC Porto op zijn cv staan. Casillas is de eerste keeper van Porto, maar lijkt niet meer in beeld bij het nationale elftal van Spanje. De recordinternational, goed voor 167 interlands, zat in 2016 voor het laatst bij de selectie.

"Ik denk dat ik de juiste beslissing heb genomen", zegt Casillas over zijn transfer naar Porto. "Als ik bij Real Madrid was gebleven, dan zou ik waarschijnlijk op een slechtere manier afscheid hebben genomen dan ik uiteindelijk heb gedaan." Als Real Madrid hem terug zou willen, zou Casillas 'ja' zeggen. "Natuurlijk, je kunt nooit vergeten waar je groot bent geworden." Voor een rentree bij Spanje geldt hetzelfde: "Dat zou ik heel graag doen."