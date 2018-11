Naam Van Bommel valt bij Bayern: ‘Hij is meer Duitser dan Nederlander’

Mark van Bommel kan voorlopig terugkijken op een goed debuutjaar als trainer van PSV. Na twaalf speelronden zijn de Eindhovenaren nog ongeslagen in de Eredivisie en ook Rafael van der Vaart is te spreken over de 41-jarige Van Bommel. Van der Vaart en Van Bommel speelden bij het Nederlands elftal geregeld met elkaar samen.

In Duitsland wordt door menigeen gefluisterd dat Van Bommel in de toekomst mogelijk een geschikte coach kan zijn voor Bayern. Op de vraag of Van der Vaart daar ook zo over denkt, antwoordt hij in een interview met Sport1: “Ik ken Mark heel goed. Hij verricht in Nederland zeer goed werk.”

“Maar ik geloof ook dat we Niko Kovac een beetje tijd moeten geven. In Duitsland zegt men vaak dat het niet zo spannend is in de Bundesliga. Nu is het wél spannend. We moeten dus niet zo mopperen, maar juist genieten dat het niet zo goed loopt met Bayern”, glimlacht Van der Vaart.

Of de vraag of Van Bommel met zijn mentaliteit bij Bayern zou passen, zegt de 109-voudig international van het Nederlands elftal grappend: “Hij is meer een Duitser dan een Nederlander.” Bayern staat momenteel overigens, na elf speelronden, op de vijfde plaats in de Bundesliga en heeft zeven punten minder dan Borussia Dortmund.