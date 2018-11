Koeman oneens met Löw: ‘Niet reëel op basis van een paar wedstrijden’

Ronald Koeman verwacht maandag tegen Duitsland een moeilijkere wedstrijd voor het Nederlands elftal dan die van vrijdag tegen Frankrijk. Oranje verraste met een 2-0 zege op de wereldkampioen en heeft daardoor genoeg aan een punt tegen Duitsland om zich te kronen tot groepswinnaar in de Nations League. Koeman benadrukt daags voor het duel dat zijn ploeg nog niets heeft gewonnen.

"De resultaten hebben nog steeds geen EK opgeleverd", stelde de bondscoach zondag op de persconferentie. "We moeten het opnieuw laten zien. Ik ben ervan overtuigd dat het voor ons tegen Duitsland moeilijker wordt dan tegen Frankrijk. Duitsland speelt veel aanvallender", citeerde NUsport. Koeman is het niet eens met zijn collega Joachim Löw, die Oranje de favorietenrol opspeldde.

"Van het resultaat tegen Frankrijk mag genoten worden, maar de knop moet om. Of we favoriet zijn? Dat is denk ik niet reëel op basis van een paar wedstrijden. Duitsland was eerder in fases beter dan Frankrijk en Nederland", aldus Koeman, die tijdens het persmoment naast Matthijs de Ligt zat. De twee kunnen qua spel met elkaar worden vergeleken, al scoorde Koeman een stuk vaker. "Maar hij kan beter verdedigen, hoor", lachte de bondscoach.

De goedgemutste De Ligt gaf aan inderdaad meer doelpunten te willen maken. "Als verdediger is het je eerste taak om doelpunten te voorkomen, maar het is een extra wapen als je goals kunt maken. Dat is zeker iets waarvan ik wakker lig", zei hij met een knipoog. "Je wilt zo compleet mogelijk als speler zijn en dat is zeker iets wat ik kan verbeteren."