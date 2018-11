Zlatan mengt zich in discussie: ‘Misschien is het tijd voor iemand anders’

De nationale ploeg van Duitsland is gedegradeerd uit Divisie A van de Nations League en de druk op Joachim Löw neemt daardoor alleen maar verder toe. Zlatan Ibrahimovic denkt dat het niet onverstandig zou zijn om van bondscoach te veranderen, zo vertelt de aanvaller in het programma Minutes with Zlatan.

De Zweed heeft wel veel waardering voor de erelijst van Löw, want met die Mannschaft won de keuzeheer in 2014 het WK en in 2017 de Confederations Cup. Ook bereikte hij tweemaal de halve finale van het EK. Het zou volgens Ibrahimovic echter ‘niet slecht’ zijn om iets anders te proberen: “Hij heeft het fantastisch gedaan. Wat hij gepresteerd heeft, is buitengewoon.”

“Als het even niet loopt, dan wordt de trainer daar vaak verantwoordelijk voor gehouden. Maar het zou denk ik niet slecht zijn als hij vertrekt, want hij heeft zijn ding gedaan”, gaat Ibrahimovic verder. “Misschien is het tijd dat iemand anders het overneemt, iemand van de nieuwe generatie.”

“Het team maakt momenteel ook een generatiewissel mee. Misschien helpt nieuw bloed, nieuw leiderschap”, besluit de voorhoedespeler van Los Angeles Galaxy. De 58-jarige Löw is sinds 2006 de bondscoach van Duitsland en heeft nog een contract tot en met het WK van 2022.