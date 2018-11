Engeland sleept groepswinst voor poorten van de hel binnen

Engeland heeft zich zondag gekwalificeerd voor de 'Final Four' van de Nations League. De ploeg van Gareth Southgate kwam voor eigen publiek op achterstand tegen Kroatië en moesten vrezen voor degradatie naar Divisie B, maar wist de wedstrijd 180 graden te kantelen: 2-1. Daardoor handhaaft Engeland zich niet alleen, maar pakt men ook de groepswinst ten koste van Spanje. Kroatië eindigt als derde en degradeert.

Groep 4 van Divisie A kon nog alle kanten op. Zowel Engeland als Kroatië zou zich middels een overwinning verzekeren van de groepswinst, maar een nederlaag zou voor beide ploegen degradatie betekenen. Een 0-0 gelijkspel was voor Engeland genoeg om degradatie te ontlopen, maar een gelijkspel mét doelpunten zou betekenen dat Kroatië zich handhaafde. De belangen waren dus aanzienlijk en bondscoach Gareth Southgate van Engeland sleutelde flink aan zijn opstelling.

Ten opzichte van de vriendschappelijke wedstrijd tegen de Verenigde Staten (3-0 zege) van donderdag behielden slechts drie spelers hun basisplaats. Kroatisch bondscoach Zlatko Dalic voerde na de 3-2 zege op Spanje slechts één wijziging door: de geblesseerde Ivan Rakitic werd vervangen door Nikola Vlasic. Hoewel de verliezend WK-finalist de groep nog kon winnen, toonde men weinig aanvallende intenties in de eerste helft. Engeland domineerde volledig en zal niet tevreden zijn geweest met de 0-0 ruststand.

Het elftal van Southgate kreeg een paar goede kansen in de eerste helft: doelman Lovre Kalinic belette Raheem Sterling en Harry Kane het scoren. Laatstgenoemde had de openingstreffer van dichtbij op de schoen, maar was in twee instanties niet doeltreffend. Dat Kroatië na rust op voorsprong kwam, was dan ook verrassend te noemen. Vlasic bereikte Andrej Kramaric, die in het strafschopgebied de tijd en ruimte kreeg voor wat kapbewegingen en uiteindelijk via het been van Eric Dier trefzeker was.

Na dat doelpunt was Engeland de draad volledig kwijt. De ploeg van Southgate bleek geenszins in staat om dezelfde controle over de wedstrijd te verkrijgen als in de eerste helft. Men had echter wel twee doelpunten nodig en ging dus risico's nemen. Een verre ingooi van Joe Gomez leidde uiteindelijk de 1-1 in: Kane raakte de bal vlak voor het doel niet goed, maar Jesse Lingard kon het leer wel binnentikken. Kane haalde de bal snel uit het net, want Engeland moest nog een keer scoren. Dat lukte enkele minuten voor tijd: het was de spits van Tottenham Hotspur zelf die er 2-1 van maakte na een vrije trap van Ben Chilwell.