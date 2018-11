Löw: ‘Dan is het voor mij logisch dat Oranje als favoriet begint’

Joachim Löw is onder de indruk van de vorm van het Nederlands elftal. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Duitsland en Oranje in de Nations League kruipt de bondscoach van die Mannschaft in de rol van underdog. Löw vindt dat Oranje onder Ronald Koeman 'een zeer goede ontwikkeling' heeft doorgemaakt en geeft aan dat de recente resultaten voor zich spreken.

Oranje won vorige maand met 3-0 van Duitsland en was vrijdag met 2-0 te sterk voor Frankrijk. Daarom is een gelijkspel in en tegen Duitsland maandag genoeg voor de groepswinst. "Nederland heeft met 2-0 van de wereldkampioen gewonnen, heeft met 3-0 van de vorige wereldkampioen gewonnen", vat Löw samen in gesprek met de NOS. "Dan is het voor mij logisch dat zij als favoriet aan de wedstrijd beginnen."

"Ze zijn atletisch, snel, dynamisch, lijken goed op elkaar ingespeeld. Oranje heeft voorin individuele kwaliteit met Memphis Depay en Ryan Babel en de beleving is top", somt de keuzeheer op. Zijn ploeg degradeerde door de Nederlandse zege op Frankrijk, maar Löw benadrukt dat die overwinning 'volledig verdiend' was. "Nederland was in iedere minuut de betere ploeg. Ze waren zeer overtuigend, ook tegen ons al in grote delen van de wedstrijd."

Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd vertelt Löw in de Duitse media dat er nog 'een klein vraagteken' staat achter de naam van Marco Reus. De aanvoerder van Borussia Dortmund ontbrak donderdag vanwege een enkelblessure in het vriendschappelijke duel met Rusland (3-0 zege). "Vanochtend voelde hij nog wat pijn. We moeten de laatste training afwachten." Jonas Hector, die tegen de Russen geblesseerd uitviel, is zeker op tijd fit.