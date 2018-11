Go Ahead krijgt Grolsch Veste stil; wereldgoal van Korpershoek

Go Ahead Eagles gaat ook na veertien speelronden aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Deventer rekende zondag met minimaal verschil af met FC Twente (0-1) en heeft nu één punt meer dan FC Den Bosch. De club uit Brabant was tegelijkertijd met 1-4 te sterk voor Telstar. Het mooiste doelpunt van de middag kwam op naam van Frank Korpershoek van Telstar, die scoorde met een omhaal.

FC Twente - Go Ahead Eagles 0-1

In een kolkende De Grolsch Veste werd er in de reguliere speeltijd van de eerste helft niet gescoord, maar werd het publiek wel vermaakt. Al snel werd een treffer van Jaroslav Navratil vanwege buitenspel afgekeurd en na een kwartier voorkwam Joël Drommel dat een scherpe voorzet van diezelfde Navratil in zijn doel viel. Na mogelijkheden voor Richard van der Venne en tweemaal Navratil was het in de blessuretijd alsnog raak. Navratil kon na een fout van Ricardinho alleen op Drommel af en schoot bekwaam raak voor de 0-1.

FC Twente kwam voor het rustsignaal niet verder dan kansen voor Aitor Cantalapiedra en Javier Espinosa. Laatstgenoemde zorgde in de tweede helft voor het eerste gevaar, want de Spanjaard plaatste de bal na een fraaie dribbel tegen de lat. Hierna werden er nauwelijks grote kansen meer gecreëerd en dus sleepte Go Ahead de voorsprong over de streep. Dat deed men wel met tien man, want Julian Lelieveld pakte in het slot zijn tweede gele kaart.

Telstar - FC Den Bosch 1-4

FC Den Bosch boekte de achtste zege op rij in de Keuken Kampioen Divisie. De bezoekers kwamen via een intikker van Danny Holla relatief gauw op voorsprong, maar na een kwart wedstrijd kwam Telstar langszij. Korpershoek liet doelman Wouter van der Steen met een fantastische omhaal volstrekt kansloos. Stefano Beltrame en Holla kregen hierna kansen, maar het bleef gelijk. In de tweede helft liep FC Den Bosch weg van de tegenstander: Leo Väisänen scoorde na een vrije trap bij de tweede paal en even later moest Telstar met tien man verder door een rode kaart voor Rodny Lopes Cabral. Via Jort van der Sande en Danny Verbeek werd het nog 1-4.