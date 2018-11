Miedema en Van de Donk schitteren bij dames van Arsenal

Arsenal heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap in de Women’s Championship, de hoogste afdeling van het Engelse damesvoetbal. Het team van de Australiër Joseph Pepe Montemurro was met liefst 0-4 te sterk voor hekkensluiter Everton en Vivianne Miedema scoorde twee keer. Daniëlle van de Donk nam de openingstreffer voor haar rekening.

Everton hield in de eerste helft keurig stand in het Merseyrail Community Stadium, het stadion van Southport FC, maar op slag van rust scoorde Van de Donk met een schot dat via de lat binnenviel. The Gunners hadden al eerder toe kunnen slaan, ware het niet dat Miedema, Katie McCabe en Jordan Nobbs mogelijkheden lieten liggen.

Na de pauze liep Arsenal verder weg van Everton. Nobbs mikte de bal na 49 minuten laag in de hoek en Miedema sloeg vervolgens toe met een dubbelslag. De spits staat nu op dertien treffers en heeft nog drie doelpunten nodig om geschiedenis te schrijven. Ellen White scoorde in één seizoen in de Women’s Championship namelijk vijftien keer: een record.

Van de Donk werd na 76 minuten vervangen door Paige Bailey-Gayle en Miedema en keepster Sari van Veenendaal speelden het gehele duel uit. Bij Everton deed middenveldster Inessa Kaagman een klein uur mee en Dominique Bruinenberg bleef aan de kant. Miedema, Van de Donk en Van Veenendaal kwalificeerden zich onlangs nog met Oranje voor het WK in Frankrijk. De loting voor dit toernooi wordt op 8 december gehouden.