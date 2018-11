Derksen: ‘Ik heb een aanbieding geweigerd van een betaald voetbalclub’

Hans Nijland neemt na dit seizoen afscheid als algemeen directeur van FC Groningen. Johan Derksen denkt dat Ted van Leeuwen, de huidige technisch directeur van FC Twente, een geschikte opvolger voor Nijland zou zijn. Van Leeuwen keerde per 1 juli terug in De Grolsch Veste.

“Mij hoeven ze niet te bellen. Ik heb begin dit jaar een aanbieding geweigerd om bij een betaald voetbalclub directeur te worden. Ik ga niet zeggen welke club, maar ze doen het nu heel goed. Mijn gratis advies: kies voor Ted van Leeuwen”, aldus de journalist in een interview met het Dagblad van het Noorden.

De voormalig hoofdredacteur van Voetbal International voegt eraan toe dat FC Groningen het gemis van Nijland wel zal voelen: “Dat Nijland opstapt vind ik een ramp voor het Nederlands voetbal. Nijand was de laatste in het rijtje Jan Smit, Riemer van der Velde en Jorien van den Herik. Nijland wist precies hoe hij zaken aan moest pakken.”

“Ik hoop dat de raad van commissarissen een goede vervanger aanstelt, al heb ik daar geen vertrouwen in. Ik zit al heel lang in de voetballerij en heb die mensen nog nooit gezien”, besluit de analyticus. In de huidige raad van commissarissen van FC Groningen zitten Arie Wink, Edward Wielens, Jouke Haringsma, Erik Kuik en Chris Visscher.