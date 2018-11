‘De volgende stap is het eerste van Feyenoord halen’

Jordie van Leeuwen is erop gebrand om het eerste elftal van Feyenoord te halen. De achttienjarige doelman keept bij de beloften en ondertekende in de zomer zijn eerste profcontract in De Kuip. Van Leeuwen ligt nu tot medio 2021 vast.

Voor Van Leeuwen was de contractondertekening ‘geweldig nieuws’: “Voor dit contract had ik zolang gestreden, het gevoel dat ik toen had was echt onbeschrijflijk. Als je mij twee jaar geleden zou hebben gezegd dat ik nu onder contract had gestaan bij Feyenoord, zou ik het niet hebben geloofd. Het is een droom die uitkomt.”

Van Leeuwen wil zich ‘goed blijven ontwikkelen’: “Natuurlijk moet ik dingen laten, maar ik vind het geweldig om iedere dag te mogen trainen en dit te mogen doen. Voetballen heb ik altijd het leukste gevonden dat er is. Alles gaat stap voor stap. De volgende stap is het eerste halen. Ik zal hard blijven werken om die droom te verwezenlijken.”

Van Leeuwen begon bij de lokale amateurvereniging in zijn geboorteplaats Haastrecht. Hij maakte hierna de overstap naar Sportclub Feyenoord en na een talentendag op Varkenoord werd hij opgenomen in de jeugdopleiding van Feyenoord. Van Leeuwen werd in 2013 weggestuurd, maar herpakte zich en knokte zich terug in de academie.