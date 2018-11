‘Het is vreemd dat hij wordt genegeerd, maar zijn tijd komt nog wel’

Vyacheslav Karavaev heeft een basisplaats bij Vitesse. De 23-jarige rechtsback hoopt zich in Arnhem dusdanig te ontwikkelen dat hij wordt uitgenodigd voor de nationale ploeg van Rusland, want het is nog niet tot een invitatie gekomen. Zaakwaarnemer Aleksei Safonov plaatst daar vraagtekens bij.

De agent vindt dat Karavaev niet onderdoet voor onder anderen Vladislav Ignatiev en Kirill Nababkin. “We hebben veel spelers. Het is vreemd waarom een 33-jarige wel wordt uitgenodigd”, doelt Safonov in een interview met 360 op aanvaller Ari, die een Russisch paspoort heeft en donderdag zijn debuut maakte voor Sbornaya.

“Misschien komt het omdat hij (Ari, red. ) in Rusland speelt. Het is vreemd dat Karavaev wordt genegeerd. Zijn tijd komt nog wel. Hij heeft het niveau van de nationale ploeg. Leonid Slutsky is tevreden over hem, want Karavaev speelt constant. Hij doet het goed”, besluit Safonov.

Bondscoach Stanislav Cherchesov kon in de interland tegen Duitsland (3-0 verlies) niet beschikken over de geblesseerden Igor Smolnikov en Mário Fernandes. Karavaev komt uit de jeugdopleiding van CSKA Moskou en via Dukla Praag, FK Jablonec en Sparta Praag kwam hij in januari in Arnhem terecht. Tot dusverre speelde hij 33 wedstrijden voor Vitesse.