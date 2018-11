MVV Maastricht trekt tumultueuze Limburgse derby tegen Roda naar zich toe

De Limburgse derby tussen MVV Maastricht en Roda JC Kerkrade is geëindigd in een zege voor de club uit de hoofdstad van de provincie. Het treffen in Maastricht werd met 2-0 gewonnen door de thuisploeg, door doelpunten van Joeri Schroijen en Marnick Vermijl. Beide ploegen eindigden de tumultueuze derby met tien man, nadat Mario Engels en Ricardo Ippel allebei een rode kaart kregen.

MVV ging vorige week met 3-2 onderuit tegen FC Volendam, terwijl Roda JC voorafgaand aan de derby in Maastricht met 3-0 van Helmond Sport won. Na zestien seconden spelen had de thuisploeg via Dogan Golpek al op voorsprong kunnen staan. De grootste kans in de beginfase was echter voor Gyliano van Velzen, op aangeven van Engels. De aanvaller presteerde het om voor open doel de bal over te schieten. In het vervolg van de eerste helft waren de beste kansen voor MVV.

Zo haalde Mitchel Paulissen tot twee keer toe een inzet vanuit een hoekschop van de lijn. Voor rust had de bal nog een keer op de stip gekund, toen Engels werd gevloerd door MVV-doelman Luuk Koopmans. Scheidsrechter Allard Lindhout wuifde het incident echter weg. Op slag van rust dook Paulissen op in kansrijke positie, waarna zijn schot maar net over de lat ging. Een kleine tien minuten na rust werd de wedstrijd opengebroken. Roshon van Eijma vloerde Anthony van den Hurk in het strafschopgebied, waarna de bal op de stip ging.

Schroijen bleef rustig vanaf elf meter en bracht MVV op voorsprong. Kort na het doelpunt sloeg de vlam in de pan. Engels raakte in conflict met Ippel, waarna beide spelers naar de grond gingen. Zowel Engels als Ippel werd door scheidsrechter Lindhout met een rode kaart van het veld gestuurd. Na het opstootje kreeg Schroijen tot twee keer toe een mogelijkheid om de marge te verdubbelen. De thuisploeg breidde de score uiteindelijk na een uur spelen uit. Een hoekschop van Schroijen werd door Vermijl bij de tweede paal binnen gekopt: 2-0. In het restant van het duel kreeg MVV via Schroijen en Van den Hurk nog mogelijkheden om de score verder uit te breiden, maar in de stand kwam geen verandering meer.