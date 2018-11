‘Barcelona wil werk maken van peperdure terugkeer Neymar’

Barcelona staat open voor de terugkeer van Neymar, zo weet Marca zondagmiddag te melden. De Braziliaanse vleugelaanvaller verliet Barça anderhalf jaar geleden voor een dienstverband bij Paris Saint-Germain, maar wil graag terugkeren in het Camp Nou. De vader van Neymar heeft zijn zoon voor de tweede keer aangeboden bij de Catalanen.

In eerste instantie had Barcelona geen aspiraties om Neymar terug te halen, maar inmiddels is dat standpunt veranderd. De Braziliaan lag goed in de kleedkamer en om die reden wil de regerend kampioen van Spanje een poging wagen om hem terug te halen. Paris Saint-Germain telde in de zomer van 2017 222 miljoen euro neer om Neymar los te weken bij Barcelona. De vader van Neymar probeert zijn zoon nu elders onder te brengen.

Zo bood hij Neymar ook aan bij Real Madrid, dat hem ook nog altijd graag zou willen binnenhalen. Marca omschrijft de Braziliaan als ‘de obsessie van voorzitter Florentino Pérez’. Bovendien heeft de Koninklijke genoeg geld op de bank om aan de eventuele eisen van Paris Saint-Germain te kunnen voldoen. Ondanks dat Barcelona zich de laatste jaren behoorlijk roerde op de transfermarkt, vormt geld geen probleem.

De Catalanen staan ervoor open om Ousmane Dembélé te lozen om de terugkeer van Neymar te financieren. Paris Saint-Germain houdt de Braziliaan liever binnenboord en heeft Real Madrid al gewaarschuwd. Toch hebben les Parisiens weinig keuze als ook Barcelona zich zal melden voor de aanvaller. Paris Saint-Germain en Neymar zouden een mondelinge afspraak hebben dat hij mag vertrekken als er een bedrag van rond de 222 miljoen euro wordt geboden.