United ziet bod van 90 miljoen geweigerd worden

Sporting Portugal laat Stefano Sturaro in januari terugkeren naar Juventus en de middenvelder kan meteen weer vertrekken. Fiorentina en AC Milan zijn namelijk geïnteresseerd in de Italiaan. (Sportal)

Manchester United-coach José Mourinho wilde al eerder samenwerken met Victor Lindelöf. In de tijd dat de Portugees de scepter zwaaide bij Chelsea, deed hij al een poging om de verdediger over te nemen van Benfica. (ESPN)