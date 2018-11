Van Hanegem kritisch: ‘Als je heel intelligent bent, dan gebeurt dit niet’

Daley Blind speelde vrijdagavond als linksback bij Oranje in de wedstrijd tegen Frankrijk (2-0). Bondscoach Ronald Koeman koos voor de Ajacied vanwege zijn ‘voetbalintelligentie’. Willem van Hanegem plaatst bij De Tafel van Kees zijn vraagtekens bij deze keuze en uitleg van de keuzeheer.

“Hij is wel een aardige speler. Maar hij is al wel een aantal keer verrast op een manier waarvan je denkt: als je heel intelligent bent, dan gebeurt dit niet”, aldus Van Hanegem, die het tegendoelpunt van Oranje in de uitwedstrijd tegen Frankrijk (2-1) aanhaalt als voorbeeld. “Als je dan een hele intelligente speler bent, dan kun je nooit naar voren stappen in plaats van twee meter naar achteren.”

“Daardoor viel er een gat en kon die gozer achter hem komen om de bal een leeg doel te schieten”, concludeert de oud-international. Fred Grim laat zich in hetzelfde programma lovend uit over Blind. “Hij is in mijn ogen een heel goede speler. Blind kan de wedstrijd lezen, beslissingen nemen en het tactisch anders oplossen dan van tevoren afgesproken.”