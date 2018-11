Dolberg: ‘Hij plantte zijn elleboog in mijn nek, maar dat is prima’

Kasper Dolberg was vrijdagavond tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Denemarken en Wales de veroorzaker van een opstootje nadat Ethan Ampadu na een botsing met de spits van Ajax tegen de reclameborden aan belandde. Dolberg kreeg geel voor deze actie en was een minuut later het slachtoffer van een wraakactie van de Welshman, die eveneens een gele kaart incasseerde. Dolberg kon zich na de wedstrijd niet druk maken om het incident.

“Ik was een seconde te laat en daarna kreeg ik zelf ook een beuk. Dat hoort er dan bij, zou je kunnen zeggen. Volgens mij plantte hij zijn elleboog in mijn nek, maar dat is prima. Veel meer valt er niet over te zeggen”, reageerde hij tegenover TV 2 SPORT. Bondscoach Ryan Giggs was na de wedstrijd niet te spreken over de actie van Dolberg, die voor nogal wat geschrokken reacties zorgde aan de kant van Wales: “Ik vond het een smerige actie. We hebben het over een jongen die net achttien is geworden en zijn been nog heeft gebroken toen hij zeventien was.”

“Het was een slechte tackle. Ik ben trots op de manier waarop mijn spelers reageerden, zo zou het moeten zijn”, reageerde Giggs op het opstootje dat ontstond na het incident. “Dat is iets wat ik wil zien, zolang ze het niet overdrijven. Het laat zien dat ze niet met zich laten sollen. Het laat ook zien hoeveel karakter ze hebben, daarom heb ik me er ook mee bemoeid.”

Bondscoach Age Hareide van de Denen vond alle ophef echter maar overdreven: “Dolberg is een van de aardigste jonge mensen die je je maar kan bedenken. Hij doet geen vlieg kwaad. Hij zou eigenlijk wat roekelozer moeten zijn dan hij nu is. De borden stonden daarnaast de dicht bij het veld en Ampadu had hem daarna niet terug moeten pakken.”