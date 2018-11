Chagrijn in Duitsland: ‘Het was jammer dat Frankrijk er zo weinig aan deed’

Oranje neemt het maandagavond in Gelsenkirchen op tegen Duitsland. Die Mannschaft is reeds gedegradeerd in de Nations League en dat zorgt voor chagrijn bij de Duitsers. Jogi was vrijdagavond wel geïrriteerd toen hij naar bed ging”, tekent De Telegraaf op uit de mond van Oliver Bierhoff.

“Het was jammer dat Frankrijk er zo weinig aan deed. Maar we moeten de schuld bij onszelf zoeken. Het is nooit goed als je van andere landen afhankelijk bent”, aldus Bierhoff. “Blijkbaar moet je eerst de bodem aanraken voordat je weer omhoog kan klimmen. Het symboliseert het slechte jaar dat we beleven. Jogi wil zo voor nieuwe impulsen zorgen. We willen dit teleurstellende jaar in ieder geval positief afsluiten.”

“We moeten de situatie accepteren zoals die nu is. De wedstrijden tegen Nederland zijn altijd bijzonder. Zelfs nu we er anders voor staan dan we hadden gewild, zullen we alles geven en we willen winnen”, voegt Leon Goretzka toe op de officiële website van de Duitse voetbalbond (DFB). Sebastian Rudy benadrukt dat Duitsland de Nations League graag met een goed gevoel wil afsluiten.

“Nederland is op dit moment een zeer sterke tegenstander, ze deden het goed tegen Frankrijk en verdienden het om te winnen. We willen het maandag goed afsluiten en laten zien dat we kwaliteiten in huis hebben waarop we volgend jaar verder kunnen bouwen”, zegt de middenvelder van Schalke 04.