‘Het is mooi dat ik hier de lijn kan doortrekken die ik bij Ajax had ingezet’

Davy Klaassen verruilde Everton afgelopen zomer voor Werder Bremen. De 25-jarige aanvallende middenvelder heeft zijn draai in Duitsland aardig gevonden en zorgde in dertien wedstrijden voor drie doelpunten en drie assists. In gesprek met Voetbal International beaamt Klaassen dat hij bij Werder als leidende speler wordt gezien.

“Het is mooi dat ik hier de lijn kan doortrekken die ik bij Ajax had ingezet. Daar groeide ik van talent naar vaste basisspeler naar aanvoerder. Die ervaring komt me nu goed van pas”, aldus Klaassen. Na elf wedstrijden bezet Werder Bremen de zevende plaats in de Bundesliga. Klaassen stelt dat er een duidelijk idee achter het spel van de groen-witten zit. “Dat is ook nodig; we hebben geen spelers die zomaar even drie of vier man passeren en zo een wedstrijd beslissen.”

“Zo'n type speler ben ik zelf ook niet. We moeten het hebben van teamspel en onderlinge afstemming. Iedereen weet wat hij moet doen als hijzelf of een ander de bal heeft”, vervolgt de aanvallende middenvelder. “En hoe we druk moeten zetten als we de bal kwijtraken. Aan de ene kant is dat heel goed. Aan de andere kant: als het even niet loopt, wordt het moeilijk. Dan is er niemand die in zijn eentje het verschil kan maken.”