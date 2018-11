Ajax krijgt Ziyech met knieklachten terug van interlandperiode

Hakim Ziyech is dinsdag niet van de partij als de Marokkaanse nationale ploeg een oefeninterland speelt tegen Tunesië. Teamarts Abderrazzak Hifti heeft zaterdagavond laat namelijk bevestigd dat de middenvelder van Ajax met een lichte knieblessure kampt en daardoor niet in actie zal komen tegen de Adelaars van Carthago.

Ziyech was vrijdagavond met twee doelpunten nog de grote man in de met 2-0 gewonnen Afrika Cup-kwalificatiewedstrijd tegen Kameroen en zag een dag later hoe de Leeuwen van de Atlas zich door een overwinning van de Comoren op Malawi zonder zelf in actie te komen plaatsten voor het toernooi dat volgend jaar in Kameroen wordt georganiseerd. De spelmaker keert op korte termijn terug naar Amsterdam, waar gekeken zal worden hoe ernstig zijn knieklachten zijn en of hij aankomende zaterdag kan aantreden tegen NAC Breda.

Naast Ziyech is Younès Belhanda overigens ook niet ongeschonden uit de wedstrijd tegen Kameroen gekomen. De middenvelder van Galatasaray haalde het einde van dat duel niet en is inmiddels teruggekeerd naar Turkije om zich nader te laten onderzoeken. Bondscoach Hervé Renard geeft in de wedstrijd tegen Tunesië zodoende waarschijnlijk de kans aan spelers als Sofiane Boufal, Amine Harit of Walid Azarou.