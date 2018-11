‘Niemand had kunnen denken dat hij even Mbappé in zijn achterzak zou hebben’

Oranje versloeg wereldkampioen Frankrijk afgelopen vrijdag met 2-0, door doelpunten van Georginio Wijnaldum en Memphis Depay. Daardoor heeft het Nederlands elftal zich in ieder geval gehandhaafd in de Nations League, al kan de ploeg van bondscoach Ronald Koeman zich ook nog plaatsen voor de ‘final four’. Simon Kuper, journalist voor onder meer the Guardian, voorspelt een zonnige toekomst voor Oranje.

“De generatie die eraan komt is te vergelijken met begin deze eeuw, toen Van Persie, Robben, Van der Vaart en Sneijder kwamen. Sinds Sneijder debuteerde voor Oranje heb ik geen Nederlandse speler meer gezien die zó kan voetballen als Frenkie de Jong”, zegt Kuper in gesprek met de NOS. “Hoe hij tegen Frankrijk met buitenkantje rechts na tachtig minuten Depay alleen voor de keeper zette, dat is pure klasse. Zo ziet een echte voetballer eruit.”

“Maar ook De Ligt: ik wist dat hij opperste concentratie heeft en goed kan verdedigen, maar dat hij Kylian Mbappé eruit sprintte, daar stond ik wel van versteld”, aldus de journalist. Ook Arno Vermeulen is positief over Oranje en licht Denzel Dumfries uit. “Niemand had kunnen denken dat Dumfries, vorig seizoen nog bij Heerenveen, even Kylian Mbappé en Antoine Griezmann in zijn achterzak zou hebben. Ook Koeman zelf had dat niet verwacht.”

“De bondscoach zei een paar maanden geleden nog dat hij niet wist hoe hij de rechtsbackpositie in zou vullen. En van de week had hij het nog over Kenny Tete als meest complete speler voor die positie. Ik denk dat hij dat na vrijdag niet meer zeg”, stelt Vermeulen. Kuper vult aan: “Ik wil hem niet meteen tot wereldtopper uitroepen, maar hoe hij tegen Frankrijk de hele rechterkant in zijn eentje bespeelde, en Mbappé achteloos uit de wedstrijd speelde, en ook nog eens bijna twee keer scoorde. Die jongen speelt zijn derde interland!”