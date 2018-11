‘Het is ook lekker spelen met Frenkie en De Roon op het middenveld'

Georginio Wijnaldum was vrijdagavond goud waard voor Oranje, door op slag van rust de score te openen in het duel met Frankrijk (2-0). De middenvelder wil de zege op de wereldkampioen graag een goed vervolg geven tegen Duitsland, tegen wie Nederland het maandagavond in Gelsenkirchen opneemt. “Ze zullen zich toch willen laten zien, ook al zijn ze al gedegradeerd”, voorspelt Wijnaldum in gesprek met De Telegraaf.

“Maar wij mogen nog niet tevreden zijn. Nu moeten we deze groep ook winnen”, stelt de middenvelder van Liverpool. Oranje heeft maandagavond aan een punt genoeg om de groep te winnen en zich te plaatsen voor de ‘final four’ van de Nations League. Het is heerlijk om te scoren en belangrijk te zijn. “Maar ik vind het nog mooier dat we weer een hecht team vormen. Net als op het WK van 2014. Dan kan je zelfs van misschien wel betere spelers winnen.”

“Daar hebben we hard voor gewerkt. Niet alleen de spelers, ook de bondscoach en de directie van de KNVB”, vervolgt Wijnaldum, die de laatste tijd goed speelt in Oranje. “Het is ook lekker spelen met Frenkie de Jong en Marten de Roon op het middenveld. Frenkie trekt zo veel tegenstanders naar zich toe, op een gegeven moment sta ik dan wel vrij. En Marten pakt zo veel ballen af. Dan kan ik lekker diep gaan.”

“De gemeenschappelijke ruimte die we nu in ons hotel hebben en de spelletjes die we doen. Dat draagt allemaal bij tot samenhorigheid. Dat zie je terug op het veld. We zijn allemaal zo'n beetje van dezelfde generatie en hebben dezelfde interesses. We doen het samen. Dat zie je terug op het veld”, besluit Wijnaldum. Oranje neemt het maandagavond in Gelsenkirchen op tegen het reeds gedegradeerde Duitsland.