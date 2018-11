‘Ik moest de PlayStation aanzetten om te zien met wie ik samen ging spelen’

Krzysztof Piatek begon met negen doelpunten in zijn eerste zeven wedstrijden in de Serie A stormachtig aan zijn dienstverband bij Genoa, maar de 23-jarige Pool staat inmiddels ook alweer vijf duels op rij droog. De van Cracovia Krákow overgekomen spits maakt zich vooralsnog echter geen zorgen en gaat ervan uit dat de doelpunten snel weer zullen komen.

“Niemand in Europa scoort iedere wedstrijd, de goals zullen weer gaan vallen. Ik speel niet voor een van de beste clubs van Italië, het is makkelijker om bij een Real Madrid of Juventus te scoren omdat je dan een heel team achter je hebt”, vertelt hij aan de Corriere della Sera. “Ik had niet gedacht dat ik in mijn eerste seizoen meteen topscorer van de Serie A zou worden. Het seizoen is daarnaast nog lang en ik wil nog veel meer doelpunten maken. Ik ben hongerig en de goals die aan het einde van het seizoen worden gemaakt tellen ook zwaarder mee.”

Piatek was afgelopen seizoen in Polen goed voor 21 doelpunten in de Ekstraklasa, maar merkt toch dat hij als een onbekende binnenkwam bij il Grifone: “Mijn ploeggenoten wisten niet wie ik was en dat gaf me hoop: ‘Als zij niet weten dat ik 21 keer heb gescoord en bijna elke wedstrijd goed was voor een doelpunt, dan weten de verdedigers tegen wie ik moet spelen dat misschien ook niet.’ Het gaf me een voordeel om binnen te komen als een vreemdeling. Ik wist zelf overigens ook niets van Genoa, nadat ik mijn handtekening had gezet heb ik de PlayStation aangezet om te kijken met wie ik samen ging spelen”, legt hij uit met een glimlach.

De jonge aanvaller wordt in zijn thuisland al regelmatig vergeleken met Robert Lewandowski, maar is zelf van mening dat hij nog niet in de buurt komt van de topschutter van Bayern München: “Maar daar kan ik wel komen. Als je in de Serie A speelt, moet je altijd je hoofd erbij houden. Het is verkeerd om te denken: ‘Ik heb vijf keer gescoord, nu ben ik een voetbalgod.’ Je bent nog steeds niemand. De weg is lang en mijn doel is de Champions League, daar wil ik in spelen. Ik wil voorzitter Enrico Preziosi bedanken voor deze kans, er is maar een manier om zijn vertrouwen terug te betalen en dat is door middel van doelpunten. Ik zal hem en mezelf niet teleurstellen.”