Rooney: ‘Ik weet dat sommige oud-spelers niet blij zijn met de successen’

Wayne Rooney speelde donderdagavond zijn 120e en laatste interland voor de Engelse nationale ploeg en zal de verrichtingen van the Three Lions nu alleen nog als supporter volgen. De routinier van DC United proeft onder een aantal oud-ploeggenoten echter een zekere jaloezie ten opzichte van de huidige generatie internationals, die door de Engelse bevolking weer in het hart is gesloten. Rooney vindt echter niet dat dit terecht is.

“Ik weet dat sommige ex-internationals, met wie ik heb gesproken, er niet blij mee zijn dat Engeland het nu zo goed doet. Dat is fout, zo ben ik niet. Ik ben nu een supporter en ik wil dat Engeland het goed doet. Ik ben er trots op dat ik zo vaak voor Engeland heb gespeeld, dat is altijd zo geweest. Mijn tijd is voorbij. Ik ben blij met wat ik heb kunnen bijdragen aan de nationale ploeg en ik kijk uit naar de komende jaren en de ontwikkeling die dit team door gaat maken”, vertelt hij in gesprek met The Guardian.

Rooney maakte ook deel uit van de vorige ‘gouden generatie’, met spelers als David Beckham, Rio Ferdinand, Steven Gerrard, Frank Lampard en John Terry. De aanvaller vindt echter niet dat de huidige ploeg onderdoet voor die selectie: “Het team waar ik in heb gespeeld had zijn supersterren, maar dat heeft deze ploeg ook. Harry Kane, Raheem Sterling, John Stones, die een van de beste verdedigers van dit moment is. Engeland heeft geweldige spelers die ook nog eens jong zijn. Ik denk dat dit een geweldig team is, met nog een aantal spelers die erin kunnen komen als er blessures zijn.”

“Ik heb ook zelf gezien dat er op een goede manier gecoacht wordt, met de juiste ideeën en de juiste reactie vanuit de spelersgroep. Hopelijk kan dit team ooit eens een prijs mee naar huis nemen. Iedereen kan zien dat er enorm veel potentie is. Ze hebben een geweldig WK gespeeld, maar ik denk zelfs dat de wedstrijd tegen Spanje (3-2 overwinning in de Nations League vorige maand, red.) voor meer vertrouwen heeft gezorgd dan de prestaties van afgelopen zomer. Om uit bij Spanje te winnen, was echt enorm. Het was prachtig om nog een keer deel uit te maken van het elftal en Gareth Southgate aan het werk te zien.”