‘Hij zal zich ook aanpassen aan Old Trafford als hij de tijd krijgt’

Manchester United betaalde Shakhtar Donetsk afgelopen zomer 59 miljoen euro voor de diensten van Fred, maar de Braziliaan is er vooralsnog niet echt in geslaagd om zijn stempel op het spel van the Red Devils te drukken. Gilberto Silva is er echter van overtuigd dat zijn landgenoot, die tot nu toe zeven keer in actie kwam in de Premier League, alles in huis heeft om te slagen op Old Trafford.

“Ik heb er vertrouwen in dat hij het goed gaat doen bij United. Hij heeft een sterk karakter en dat heeft hij in het verleden ook laten zien. Er is een groot verschil tussen het leven in Brazilië en het leven in Oekraïne, maar Fred heeft zich goed aangepast. Hij zal zich ook aanpassen aan Old Trafford als hij de tijd krijgt”, vertelt de voormalige middenvelder van Arsenal aan de Daily Mail.

“Ik spreek hem regelmatig en het is altijd zijn wens geweest om naar Engeland te komen. Het kost tijd om aan het Engelse voetbal te wennen. Het was moeilijk voor mij toen ik vanuit Brazilië naar Arsenal ging, alles is er anders. De snelheid en het tempo van het spel, de intensiteit, het is zo anders dan in Brazilië. Voor Fred zal het ook anders zijn dan het spel in Oekraïne”, legt Gilberto Silva uit.

Manchester United draait vooralsnog niet op volle toeren en hij denkt dat dit ook meespeelt in de aanpassingsproblemen van Fred: “Dat zorgt voor veel druk op hem en op de rest van de spelers. Fred is er ook aan gewend om in Oekraïne in een bepaald systeem te spelen en nu moet hij wennen aan een andere tactiek. Maar ik ken hem goed, ik weet dat hij zal vechten. Als ik hem spreek vertelt hij dat hij gewoon harder wil werken. Hij is vastbesloten om te slagen en ik weet zeker dat hem dat zal lukken.”