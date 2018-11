Mané scoort opnieuw niet en barst in huilen uit na slotsignaal

De nationale ploeg van Senegal boekte zaterdag een 0-1 overwinning op Equatoriaal-Guinea, maar na afloop ging het vooral over Sadio Mané. De aanvaller barstte na het laatste fluitsignaal in tranen uit, vermoedelijk omdat hij werd uitgejouwd door de supporters en hij al maanden stevige kritiek krijgt in eigen land.

Het Senegal van bondscoach Aliou Cissé plaatste zich vorige maand al voor de Afrika Cup van volgend jaar in Kameroen, maar de 26-jarige Mané wist in de kwalificatiereeks niet te scoren. Dat is hem op kritiek komen te staan in de Senegalese pers. Na het duel met Equatoriaal-Guinea leek het de 57-voudig international even te veel worden.

De voorhoedespeler van Liverpool schreide dikke tranen en moest getroost worden door zijn ploeggenoten. In de laatste wedstrijd van de kwalifcatiereeks neemt Senegal het op tegen Madagaskar, terwijl Equatoriaal-Guinea in maart op bezoek moet bij Sudan.