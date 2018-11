‘Barcelona maakt zich grote zorgen om gameverslaving Dembélé’

Ousmane Dembélé ontbrak vorige week donderdag op het trainingsveld van Barcelona. Anderhalf uur na de start van de training meldde de aanvaller zich pas af omdat hij naar eigen zeggen buikgriep had. Volgens de krant AS had Dembélé echter nergens last van en had hij zich simpelweg verslapen.

De 21-jarige Dembélé had een aantal vrienden uitgenodigd om bij hem thuis te komen gamen. Ze speelden tot diep in de nacht door, Dembélé vergat een wekker te zetten en dus lag hij nog in bed toen zijn medespelers zich reeds in het zweet werkten op het trainingsveld. Barcelona maakt zich naar verluidt grote zorgen om de ‘gameverslaving’ van de buitenspeler.

Dembélé zakt weliswaar niet tot in de late uurtjes door in de kroeg, maar ook veel gamen kan een negatieve invloed hebben op zijn prestaties op het veld, zo is de overtuiging in Camp Nou. Ook de band tussen Dembélé en zijn medespelers wordt er door zijn houding niet beter op, zo valt er in het dagblad te lezen.

Directeur Pep Segura ontkende vrijdag nog in gesprek met Cadena Ser dat er ‘een probleem’ is met Dembélé: “Deze situatie is normaal met een jonge speler. Hij heeft heel veel talent en probeert zich aan te passen bij een hele grote club.” Volgens Segura is Barcelona niet van plan om de international te verkopen.