Portugal slaat aanval van Italië af en is groepswinnaar

Portugal heeft zich zaterdagavond geplaatst voor de play-offs van de Nations League. De regerend Europees kampioen had op bezoek bij Italië genoeg aan een gelijkspel om de eerste plaats in Groep 3 van Divisie A veilig te stellen: 0-0. De Portugezen spelen dinsdag nog een wedstrijd om des keizers baard tegen het reeds gedegradeerde Polen; Italië is uitgespeeld en behoudt zijn plek in Divisie A. Danny Makkelie hanteerde in Italië de fluit en trok uiteindelijk vijf gele kaarten in een teleurstellende wedstrijd.

Portugal won in september op eigen veld met 1-0 van Italië, maar die uitslag deed toen eigenlijk geen recht aan de krachtsverhoudingen. De formatie van bondscoach Roberto Mancini kreeg in het Estádio da Luz geen poot aan de grond en had in het eigen Stadio Giuseppe Meazza dan ook wat goed te maken. Het begin van Italië mocht er in elk geval wezen, want Rui Patrício moest al na vijf minuten gestrekt. De Portugese doelman kon een afstandsknal van Lorenzo Insigne maar ternauwernood pareren en had vervolgens het geluk dat de rebound om zeep werd geholpen door Ciro Immobile.

Kort erna kwam Portugal, dat opnieuw aantrad zonder sterspeler Cristiano Ronaldo, opnieuw met de schrik vrij, ditmaal na een vlammend schot van Alessandro Florenzi. Het team van succescoach Fernando Santos beperkte zich tot verdedigen, daar een gelijkspel voldoende zou zijn voor de groepswinst. Italië bleef de wedstrijd domineren en kreeg tien minuten voor tijd opnieuw een goede mogelijkheid. Marco Verratti stak Immobile met een fraaie pass weg achter de verdediging van Portugal, maar de spits van Lazio kreeg de bal vervolgens niet voorbij Rui Patrício. Daarna kopte Leonardo Bonucci nog rakelings naast uit een vrije trap van Insigne.

Na de onderbreking ging Italië aanvankelijk op dezelfde voet verder. Federico Chiesa was al vroeg in de tweede helft dicht bij de openingstreffer, maar zijn schot werd vlak voor het doel van Rui Patrício tot hoekschop verwerkt doen een Portugees been. De Italiaanse storm ging daarna echter vrij snel liggen. Doordat Portugal op zijn beurt geen aanvallende intenties had, werd het publiek in Milaan langzaam in slaap gesust. William Carvalho was in de slotfase nog dicht bij een doelpunt namens Portugal nadat hij een afvallende bal vanaf een meter of achttien op de schoen nam, maar Gianluigi Donnarumma bracht fraai redding.