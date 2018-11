Beul van PSV maakt eindelijk eerste in Keuken Kampioen Divisie

RKC Waalwijk heeft de vierde overwinning van het seizoen te pakken. Het team van voormalig interim-bondscoach Fred Grim rekende met 0-2 af met Helmond Sport en staat vijftiende in de Keuken Kampioen Divisie. Darren Maatsen maakte zijn eerste doelpunt van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie; hij scoorde eerder nog twee keer in de KNVB Beker tegen PSV. FC Eindhoven was tegelijkertijd met ruime cijfers te sterk voor FC Dordrecht (3-0) en staat twee punten onder RKC.

Helmond Sport- RKC Waalwijk 0-2

Helmond kreeg in de beginfase de nodige kansen in het eigen SolarUnieStadion: Furhgill Zeldenrust mikte naast en Hans Mulder kopte een bal voor de eigen doellijn weg. Na ruim een half uur spelen werd het 0-1: Ezra Walian schoot uit de draai raak. Even later verdubbelde Maatsen na voorbereidend werk van Juriën Gaari de marge. RKC moest na de pauze met tien man verder omdat Walian met een rode kaart van het veld werd gestuurd. Hij zou een elleboogstoot hebben uitgedeeld. Ondanks de overtalsituatie slaagde Helmond er niet in om het nog spannend te maken en dus bleef het bij 0-2.

FC Dordrecht - FC Eindhoven 0-3

FC Eindhoven had niet lang nodig om de ban te breken in het Riwal Hoogwerkers Stadion. Elisha Sam maakte na een kwartier zijn eerste voor de bezoekers door de bal na voorbereidend werk van Marcelo Lopes binnen te tikken. Na 24 minuten werd het 0-2: Karim Essikal schoot van buiten het strafschopgebied binnen. Ruud Swinkels voorkwam vervolgens een treffer van Siebe Schets en dus bleef het 0-2. Na de pauze liep FC Eindhoven verder weg van De Schapenkoppen: Branco van den Boomen scoorde na ruim een uur de 0-3.