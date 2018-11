FC Köln troeft concurrentie af en haalt geliefde ‘Topstürmer’ terug

Anthony Modeste is terug bij FC Köln. De runner-up van de 2. Bundesliga maakt via de officiële kanalen bekend dat de dertigjarige spits een contract heeft getekend tot medio 2023. Het is niet bekend of FC Köln een transfersom heeft betaald aan Tianjin Quanjian.

Modeste maakte vorig jaar zomer de overstap van die Geissböcke naar Tianjin Quanjian. Hij maakte in 29 wedstrijden 16 doelpunten voor de club en toen hij een paar weken achter elkaar niet speelde, diende hij een klacht in bij de FIFA om zo een transfer af te dwingen. Modeste liet openlijk weten terug te willen keren naar Duitsland.

Onder meer Schalke 04 en VfB Stuttgart toonden belangstelling, maar de voormalig jeugdinternational van Frankrijk heeft er dus voor gekozen om terug te keren in het RheinEnergieStadion. Volgens Express heeft de FIFA de zaak van Modeste nog altijd in behandeling en blijft het dus mogelijk dat Tianjin recht heeft op een (schade)vergoeding.

Modeste trainde al enige tijd mee bij het team van trainer Markus Anfang. “We krijgen er met Tony een Topstürmer bij. Hij kent het team, de club en de stad al. Maar het is ook duidelijk dat Tony hier niet als de grote ster aankomt die FC Köln in zijn eentje naar de Bundesliga kan schieten. Hij is gewoon onderdeel van de selectie”, reageert directeur Armin Veh.