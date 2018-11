Ex-spits van AZ debuteert voor Rusland: ‘Vrienden moesten huilen’

Ariclenes da Silva Ferreira, kortweg Ari, heeft zijn eerste wedstrijd voor de nationale ploeg van Rusland achter de rug. De aanvaller deed donderdag 55 minuten mee in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland (3-0 verlies) en kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn eerste interland voor Sbornaya.

Ari stelt in een interview met Championat dat hij zich niet heeft kunnen onderscheiden, maar is wel blij met zijn debuut. “Ik vloog van Moskou naar Krasnodar omdat ik mijn dochtertje van vier weer wilde zien, maar nu zal ze wat langer moeten wachten. Ik denk dat ze blij voor me is. Toen ik geland was, werd ik gebeld door de Russische bond en zeiden ze dat ze me er graag bij wilden hebben. Het was een aangename verrassing. Ik heb een lange weg moeten afleggen om hier te komen”, aldus de 32-jarige Ari.

“Wat ik dacht toen ik het volkslied hoorde? Het waren mooie emoties. Ik had gewoon een plek toebedeeld gekregen in het hart van de nationale ploeg. Zulke emoties had ik nog nooit meegemaakt. Iedereen die mij kent, weet hoezeer ik hierop heb gewacht. Sommige vrienden van mij huilden zelfs van geluk toen ik werd opgeroepen voor Rusland.” Slechts één voetballer maakte op latere leeftijd zijn debuut voor Rusland, want Oleg Kuzmin was 34 jaar toen hij voor het eerst zijn opwachting maakte voor de gastheer van het recente WK.

Ari is de eerste zwarte international van Rusland, maar daar hecht hij geen waarde aan. “Nee. Rusland is al heel lang een internationaal land. Veel toeristen komen hier naartoe, zeker na het WK. En veel buitenlanders zeggen dat ze nog eens terug willen komen.” Ari staat sinds medio 2013 onder contract bij FK Krasnodar en eerder verdedigde hij de kleuren van Lokomotiv Moskou, Spartak Moskou, AZ, Kalmar FF en Fortaleza.