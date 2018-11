Turkije faalt opnieuw en daalt voor eigen publiek af naar Divisie C

Turkije is uitgespeeld in de Nations League. De formatie van de bekritiseerde Mircea Lucescu verloor zaterdagavond op eigen veld met 0-1 van Zweden en degradeert daardoor uit Divisie B. Sinds Lucescu in augustus 2017 in dienst trad bij de Turkse voetbalbond, won men in de zestien interlands onder leiding van de Roemeense oefenmeester slechts vier keer. Zweden is Turkije door de zege gepasseerd in de groep en kan dinsdagavond voor eigen publiek tegen Rusland promotie naar Divisie A veiligstellen: bij een zege nemen de Scandinaviërs de eerste plaats over op basis van het onderlinge resultaat.

De wedstrijd begon nochtans hoopgevend voor het thuispubliek. Turkije was de bovenliggende partij in de eerste helft. Het elftal van de Lucescu schoot in Konya furieus uit de startblokken en loste binnen de minuut het eerste schot op doel af. Cengiz Ünder trok vanaf de linkerkant van het veld naar binnen en beproefde vervolgens van grote afstand zijn geluk, maar zijn knal werd uiteindelijk uit het doel geranseld door Robin Olsen.

Ondanks het overwicht kwam Turkije halverwege de eerste helft bijzonder goed weg. Doelman Sinan Bolat blunderde opzichtig bij een hoge bal, maar Caglar Söyüncü voorkwam uiteindelijk dat Marcus Berg kon profiteren. Op slag van rust kreeg Hakan Calhanoglu nog een goede mogelijkheid: na goed voorbereidend werk van aanvalsleider Cenk Tosun schoot de middenvelder van AC Milan uit kansrijke positie op Olsen.

Vlak na de onderbreking kwam Turkije opnieuw met de schrik vrij, doordat Sebastian Larsson op aangeven van Martin Olsson een grote kopkans om zeep hielp. Zweden nam het initiatief in de tweede helft over van Turkije en kwam negentien minuten voor tijd verdiend op voorsprong. Okay Yokuslu beging in het strafschopgebied een overtreding op Berg, waarna de penalty onberispelijk werd benut door Andreas Granqvist. Met Oguzhan Özyakup en Ömer Bayram in de slotfase nog als invallers binnen de lijnen wist Turkije de wedstrijd niet meer te kantelen.